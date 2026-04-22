Bereits im Jänner fand die erste Verhandlung im Bezirksgericht Weiz statt. Ein 23-Jähriger fuhr ohne Pickerl und mit gestohlenen Kennzeichen, mit zwei Promille und geriet in einen Streit mit anderen Autofahrern. Der Richter verglich die rasante Fahrt mit dem Videospiel „GTA“.

Urkundenunterdrückung wird dem 23-Jährigen vorgeworfen. Die Kennzeichen habe er angeblich im Gebüsch gefunden. „Das spielt keine Rolle“, meint der Richter. Mit zwei anderen Pkw-Fahrern geriet der Beschuldigte während der Fahrt in Streit. Bei der ersten Verhandlung schilderte ein Zeuge, der Angeklagte sei vor ihm „rausgeschnitten“, danach sei er langsam vor ihm gefahren. Als er den 23-Jährigen überholen wollte, überholte der zurück. Auch sei er in Schlangenlinien gefahren.

Schließlich zwangen die beiden anderen Pkw-Lenker den 23-Jährigen zum Stehenbleiben. Die Beifahrerin sprang aus dem Auto und stieg in das Auto des 23-Jährigen ein, der danach mit ihr davonfuhr und fremde Pkw beschädigte.

3500 Euro Strafe

Die Verhandlung konnte im Jänner noch nicht beendet werden, da die Bezirkshauptmannschaft schon eine Strafe verhängt hatte. „Für das gleiche Delikt kann man nicht zweimal bestraft werden“, erklärte der Richter. Mittlerweile hat die BH die Strafe in Höhe von 1760 Euro zurückbezahlt.

Der Richter verurteilt den 23-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro (140 Tagessätze zu je 25 Euro). Zudem muss er 160 Euro an die Frau bezahlen, mit deren Kennzeichen er unterwegs war. Sie musste nach dem Diebstahl neue beantragen. 140 Euro muss er weiters an einen der beiden Pkw-Lenker zahlen, dessen Auto er beschädigte.