Abstellplatz in Vollbrand: Flammen griffen auf Wohnhaus über

In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet aus noch ungeklärten Ursache in Gleisdorf Mülleimer in einem Abstellplatz in Brand. Die Flammen griffen auf das nebenstehende Wohnhaus über. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.