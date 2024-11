Beamte des Landeskriminalamts Steiermark, der Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Trieben und ein von der Staatsanwaltschaft Leoben bestellter Sachverständiger nahmen am Sonntag den Brandort in Sölk unter die Lupe. Fazit: „Im Zuge der Ermittlungen konnte eine technische Ursache im Zusammenhang mit einem Batterieladevorgang bei einem Traktor als mögliche Brandursache festgestellt werden“, so die Polizei am Montag. Das Feuer dürfte sich von dort ausgehend auf das gesamte Wirtschafts- und Garagengebäude ausgebreitet haben.

13 Wehren im Einsatz

Alle 13 Feuerwehren des Abschnitts Gröbming wurden am frühen Samstagmorgen zu einem Großeinsatz alarmiert, nachdem gegen 5.45 Uhr ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Fleiß in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) ausgebrochen war.

Wohnhaus gerettet

Ein als Garage genutzter Stall sowie ein weiteres Nebengebäude standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Rund 100 beteiligte Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern.

Die Wirtschaftsgebäude brannten zur Gänze nieder © FF Gröbming-Winkl

Niemand kam zu Schaden

Beide Wirtschaftsgebäude brannten mitsamt der darin abgestellten Fahrzeuge bis auf die Grundmauern nieder. Der Besitzer der Objekte, der sich bei Brandausbruch im Wohnhaus aufgehalten hatte, wurde nicht verletzt. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden.