„Wenn du junge Familien anziehst, musst du ausbauen!“

Am Sonntag wurden der Fun Court, also eine multifunktionale Sportanlage, und die neue Laufbahn in St. Ruprecht an der Raab eröffnet. An der Tribüne des örtlichen Fußballvereins nebenan wird noch gearbeitet, sie soll im Frühjahr 2025 fertiggestellt werden.