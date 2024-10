Eigentlich wollte die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinschaft schon im Frühjahr 2024 mit dem Bau ihrer Kirche in St. Ruprecht an der Raab beginnen. Der Plan von Priester Catalin Horvath, bereits zu Ostern 2025 im neuen Gotteshaus seine erste Messe abzuhalten, dürfte sich nicht ausgehen. Gestartet wird mit dem Bau nämlich erst in der anstehenden, letzten Oktober-Woche.