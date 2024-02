Es ist wohl nicht alltäglich, dass in ein Architektenbüro die Anfrage für einen Kirchenbau herein flattert - zumindest nicht im 21. Jahrhundert. „Der Bau ist nötig“, sagt Catalin Horvath. Er ist Priester und lebt mit seiner Familie in Gratkorn. Seit fünf Jahren führt ihn sein Weg sonntags nach Gleisdorf, um in der Marienkirche für die orthodoxe Gemeinschaft eine Messe abzuhalten.