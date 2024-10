„Wir haben den Belag frisch gemacht“, sagt Franz Nöhrer, Bürgermeister von St. Ruprecht/Raab. Zwei Meter hohe Zäune grenzten die Baustelle am Fun Court ab, der bei der Volksschule errichtet wird. 48 Stunden lang dauert es zirka, bis das Kunststoffgranulat fest wird und wieder begehbar ist, so Nöhrer. Doch so lange warteten die Vandalen nicht.