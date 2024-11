Dienstag, 10 Uhr: Normalerweise stünde Elfriede Meißl jetzt in der Küche der Mittelschule Anger und würde mit den Kindern ein neues Rezept ausprobieren. Aber nichts dergleichen: Nach 45 Jahren, acht Monaten und acht Tagen als Lehrerin ist sie in Pension gegangen. „Das hat mir die Versicherung so vorgerechnet“, sagt sie und lacht.