Am Freitag hatten die Haustiere ihre großen Auftritte: Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Schildkröte, Fische, ein Huhn – sie allen besuchten am Vormittag mit den Kindern die kleine Volksschule in Baierdorf. Auch ein Huhn war mit von der Partie, der Welttierschutztag wurde gefeiert. Nur die Schafe mussten auf ihrer Weide bleiben. Sie hätten wohl für zu viel Wirbel gesorgt.