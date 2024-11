In den 1980er Jahren soll das Holzkreuz, das heute am Gipfel des Zetz steht, aufgestellt worden sein. So lange hielt es Wind und Wetter Stand. Bis heuer im September. Ein starker Sturm fegte über die Oststeiermark, ließ Bäume umstürzen und machte auch vor dem Gipfelkreuz am Weizer Hausberg nicht Halt.