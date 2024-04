Wittgruberhof-Pächterin: „In der Stubn sind wir alle per Du!“

Seit 2016 haben Michaela und Andreas Ponsold den Wittgruberhof am Fuße des Zetz nahe Weiz gepachtet. Warum die Hütte bei Jung und Alt beliebt ist und was den Schweinsbraten auf 900 Meter so gut macht.