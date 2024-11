Anteilnahme groß, auch Elin Stadtkapelle Weiz will Konzerterlös spenden

Am 17. November lädt die Elin Stadtkapelle Weiz zum Benefizkonzert in die Basilika am Weizberg. Die Erlöse des jährlichen Konzerts gehen an Jakob Harrer und seine Familie. Der 39-jährige Feuerwehrmann erlitt eine Hirnblutung.