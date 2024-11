Im März 2009 wurde Jakob Harrer zum Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Garrach, Gemeinde Gutenberg, gewählt. Dieses Amt übte er bis zum 9. April dieses Jahres aus. Bis er aus heiterem Himmel in seinem Büro in der Firma Knapp zusammenbrach. Mit 39 Jahren hatte er eine Hirnblutung, im Ausmaß von etwa fünf mal drei Zentimeter in der rechten Hirnhälfte, erlitten.

Zwei Monate lang lag Harrer im Koma, drei Monate war er Patient der Neurologie der Grazer Universitätsklinik. Derzeit befindet er sich in Früh-Reha im LKH-Süd in Graz. „Jakob kann bis dato nur die linke Hand und den linken Fuß ein wenig bewegen. Weiters ist Sprechen und Denken nur schwer, und unterschiedlich nach seiner Tagesverfassung, möglich“, sagt Garrachs Kommandant Franz Auer. „Ein halbwegs normales Leben ist für Jakob noch in weiter, weiter Ferne.“

Zwillingssöhne als Frühchen geboren

Besonders tragisch: Ein Jahr zuvor – im August 2023 – wurde er Vater von zwei Söhnen, die als Frühchen zur Welt kamen. Kilian wog bei der Geburt nur 600 Gramm, sein Bruder Finn 1150 Gramm. Aufgrund seines schlechten Zustands kann Harrer sich derzeit nicht um seine Kinder kümmern. Seine Lebensgefährtin erhält Unterstützung durch die mobile Kinderhilfe der Caritas.

Benefizveranstaltung am 9. November

Um der Familie finanziell unter die Arme zu greifen, hat die Feuerwehr Garrach in den vergangenen sechs Wochen eine Benefizveranstaltung organisiert. Diese findet am 9. November im Mehrzwecksaal Gutenberg statt, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Mehrere Künstlerinnen und Künstler, wie „Die Joglländer“ oder Julian Grabmayer spielen für rund eine halbe Stunde, danach werden Spenderinnen und Spender auf die Bühne gebeten. „Es soll öffentlich präsentiert werden, wer spendet“, sagt der Feuerwehr-Kommandant. „Der Lions Club Weiz ist dabei, die Landjugend, der Gemeindevorstand und mehrere Firmen.“ Moderiert wird die Veranstaltung von Peter Bauregger.

„Es gibt einen Würstelstand zur Versorgung und natürlich auch Kaffee, Mehlspeisen und eine normale Schank“, sagt Auer, der alle herzlich einlädt. Sämtliche Erlöse kommen Jakobs Kindern und seiner Lebensgefährtin zugute, versichert der Kommandant.