Es wird schon fleißig eingeräumt, am Donnerstag (14. November) ist es so weit. Um 8 Uhr öffnet die neue TEDi-Filiale in der Kapruner Generator Straße die Türen. Auf 8.000 Quadratmetern gibt es Schreib- und Haushaltswaren, Spielsachen, Heimwerks- und Tierbedarfsartikel sowie Bastel- und Dekomaterial.