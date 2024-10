Das „Dorfplatzerl“ in Gutenberg, der Kirchenwirt in Arzberg oder der „Mittelpunkt“ in Mitterdorf an der Raab. Es gibt einige Möglichkeiten rund um die Raabklamm, wo Wanderbegeisterte für eine Pause einkehren können. In Oberdorf, direkt vor dem Waldstück, das durch das beliebte oststeirische Ausflugsziel führt, sieht es „eher mau“ aus. Das haben sich jedenfalls Daniel Bürge und Dirk Jungels gedacht und ihre Chance gesehen.