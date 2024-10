„Club Noël“, „Antique“, „Croco“ oder „Red Baron“ - die Gastwirtschaft in der Gleisdorfer Franz-Josef-Straße, direkt gegenüber des Forum Klosters, trug in den vergangenen Jahrzehnten viele Namen. Doch seit 2020 war es um das einstige Irish Pub still geworden - die damaligen Betreiber Andreas Höller und Franz Schmidt hatten das Lokal während der Corona-Beschränkungen aus wirtschaftlichen Gründen zugesperrt. Nun steht eine Neueröffnung bevor: René Hahn und Christopher Neuhold, dem die Liegenschaft gehört, eröffnen am 9. November mit einem neuen Konzept.