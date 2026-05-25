Der Pfingst-Reiseverkehr rollt am Montag wieder vom Meer zurück in den Norden. Besonders betroffen ist Montagnachmittag das Kanaltal in Italien, wo es auf der Autobahn A23 Udine–Tarvisio in Richtung Tarvis zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Zwischen Carnia und Pontebba bildete sich nach einem Unfall in der Tunnelröhre „Dogna Nord“ ein kilometerlanger Stau. Nach Angaben der italienischen Autobahngesellschaft waren insgesamt acht Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Der Verkehr war zeitweise komplett blockiert, inzwischen fließt er jedoch wieder über eine einzige Fahrspur.

Autofahrern in Richtung österreichischer Grenze wird empfohlen, die Autobahn bereits bei Carnia zu verlassen und über die Staatsstraße SS13 Pontebbana nach Pontebba auszuweichen. Dort kann wieder auf die A23 aufgefahren werden. Einsatzkräfte, Rettungsdienste sowie Mitarbeiter der Autobahngesellschaft stehen weiterhin im Einsatz. Mit weiteren Verzögerungen im Rückreiseverkehr ist am Nachmittag zu rechnen.

Blockabfertigung

Viel los ist am Montag im Rückreiseverkehr auch auf den österreichischen Autobahnen. Laut Antenne Kärnten gibt es Montagnachmittag Blockabfertigung im Rückreiseverkehr auf der Südautobahn A2 vor dem Kalcherkogeltunnel zwischen Packsattel und Modriach.