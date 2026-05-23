Der Start in den Pfingsturlaub begann für viele Reisende mit langen Wartezeiten: Seit den frühen Morgenstunden rollt am Samstag die Urlaubswelle von Bayern über Österreich in den Süden. Besonders lange Staus verzeichnet der Öamtc auf der Brennerachse und vor dem Grenzübergang Walserberg, berichtet die Austria Presse Agentur (APA)



In Tirol machte sich der Urlaubsverkehr besonders stark auf den Transitrouten bemerkbar: Bei der Einreise nach Österreich betrug die Wartezeit vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden über eine Stunde. Ebenso viel Zeit verloren Reisende, die von Westen kommend über den Brenner fuhren: Hier gab es laut Öamtc ab Völs auf der Inntal Autobahn (A12) bis zur Luegbrücke auf der Brenner Autobahn

(A13) auf einer Strecke von knapp 30 Kilometer Stop-and-Go-Verkehr. Gegen 8.30 Uhr verstärkte sich auch der Verkehr auf der A12 von Kufstein kommend, ein Stau zwischen Wattens und Volders war die Folge.

„Aus Deutschland kommt noch einiges“

Defekte Fahrzeuge und kleinere Unfälle führten auf der deutschen Autobahn A8, von München über Bad Reichenhall nach Österreich, zu massiven Behinderungen: Die Kolonnen standen abschnittsweise zwischen Siegsdorf bis zum Walserberg, der Zeitverlust betrug über eine Stunde. In weiterer Folge staute es nach Angaben des Öamtc auf der West Autobahn (A1) bis zum Knoten Salzburg.

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr 2026 © Öamtc/Barbara Kner

Stauspitze

Auf der Tauern Autobahn (A10) war es vorerst überraschend ruhig, bis zur Mautstelle St. Michael kam man mit einem Plus von etwa 20 Minuten Fahrtzeit etwas verzögert voran. „Aus Deutschland kommt allerdings noch ordentlich was nach“, berichtet Öamtc-Stauberater Florian Thaler. „Ich rechne mit einer deutlichen Zunahme der Staus auf österreichischer Seite. Die Stauspitze werden wir zwischen 11 und 12 Uhr erleben“, so Thaler.

Karawankentunnel und Spielfeld



Auch in Kärnten und in der Steiermark kam es am Samstag bereits zu Staus, allerdings in noch überschaubarem Ausmaß: Vor dem Karawankentunnel auf der A11 betrug der Zeitverlust bei der Ausreise aus Österreich Samstagvormittag rund 45 Minuten. Vor dem Grenzübergang Spielfeld auf der Pyhrn Autobahn (A9) muss man derzeit mit Verzögerungen rund 30 Minuten rechnen.