Bereits am Freitag könnte es auf den Straßen in Österreich eng werden, wenn viele in den Kurzurlaub zu Pfingsten aufbrechen. Die Expertinnen und Experten des Öamtc rechnen sowohl an den Ausfahrten aus den größeren Städten, als auch auf den Reiserouten in Richtung Süden sowie in Baustellenbereichen mit Staus. Dort rechnet man am Samstag mit den größten Staus. Aber auch auf der Brennerachse (A12 / A13) und der West-Ost-Strecke (A8 - A1 - A21 - S1 - A4 in Richtung Ungarn) rechnen die Experten mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen. Ab Montagmittag sollte es dann auf den Routen in Richtung Norden aufgrund des Urlauberrückreiseverkehrs zu Verzögerungen kommen.

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr 2026 © Öamtc/Kner Barbara

ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler wird auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs sein, denn diese ist eine der Hauptrouten in den Süden. „Speziell vor den Baustellenbereichen Pass Lueg-Werfen und Eben-Flachau rechne ich mit langen Staus“, so Thaler. Zudem gelten auf der A10 in Salzburg Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr. In Kärnten wird man vor der Baustelle im Bereich Knoten Spittal-Millstätter See im Stau stehen; führt die Fahrt nach Kroatien, ist zudem mit langen Wartezeiten vor dem Karawankentunnel (A11) zu rechnen.

Tipps für Autofahrer

Oliver Weber, technischer Leiter des ÖAMTC Kärnten. rät grundsätzlich, dass jeder, der die Möglichkeit hat, nicht dann zu einer Reise aufbricht, wenn alle anderen fahren: „Entweder man fährt sehr früh weg, oder man muss sich darauf einstellen, dass man im Stau steht.“ Wichtig dabei sei es, eine längere Wartezeit einzuplanen, genug antialkoholische Getränke für alle Insassen sowie Spiele für die Kinder dabei zu haben und Pausen einzuplanen. „In Slowenien darf man nicht darauf vergessen, eine Vignette zu kaufen“, sagt Weber.

Oliver Weber, technischer Leiter des ÖAMTC Kärnten © Helge Bauer/Öamtc

Wer nicht durch den Karawankentunnel fahren will, kann auch andere Passstraßen, wie den Loiblpass, den Wurzenpass, den Seebergsattel oder den Grenzübergang Bleiburg nutzen. Allerdings sind die landschaftlich schönen, aber zum Teil kurvenreichen Passstraßen nicht für jeden Reisenden ein Vergnügen. Mit einem größeren Wohnmobil sollte man solche Bergstraßen ohnehin besser meiden, teilweise gelten für Gespanne und größere Fahrzeuge Fahrverbote. Aber mit Pkw und Motorrad sind Überfahrten möglich.

Rettungsgasse bilden

Der Autofahrerclub erinnert darüber hinaus alle Verkehrsteilnehmer daran, im Stau immer eine Rettungsgasse zu bilden: „Die freie Zufahrt für Rettungskräfte kann Leben retten.“

Grenzkontrollen

Bei der Weiterfahrt nach Kroatien stelle vor allem Koper ein Nadelöhr dar, auch dort muss man Wartezeiten sowohl bei der Anreise, als auch bei der Rückreise einplanen. Und auch wenn sich alle Länder im Schengen-Raum befinden, sind immer wieder stichprobenartige Kontrollen und damit verbundene Staus an allen Grenzübergängen möglich, weiß Weber. Wichtig sei es daher, einen gültigen Reisepass oder Personalausweis dabei zu haben, denn ein Führerschein gilt im Ausland nicht als Reisedokument. Strafen von bis zu 500 Euro drohen etwa in Slowenien, wenn man darauf vergisst.

Vier Länder, vier Gesetze

Generell sei es wichtig, die Fahrt vorher genau zu planen und aktuelle Staumeldungen zu berücksichtigen, sei es über Antenne Kärnten, Ö3, den ÖAMTC oder direkt über die Routenplaner-App. „Und es ist wichtig, sich vorher darüber zu informieren, welche Gesetze im jeweiligen Land gelten, was ich alles dabei haben muss und welche Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten. Wenn ich zum Beispiel von Österreich über Triest in Italien und Slowenien nach Kroatien fahre, durchquere ich vier Länder mit unterschiedlichen Gesetzen“, sagt Weber.

In den südlichen Ländern seien etwa die Verkehrsstrafen teils deutlich höher als in Österreich. In Italien gelte in vielen Innenstädten die Zona Traffico Limitato, in die nur Berechtigte einfahren dürfen. In Kroatien drohen mitunter hohe Parkstrafen von privaten Parkplatzbetreibern.

Darüber hinaus muss man in Österreich zwar ein Pannendreieck und eine Warnweste mitführen, in Slowenien, Italien und Kroatien braucht man aber Warnwesten für alle Fahrzeuginsassen sowie in Slowenien und Kroatien bei einem Gespann zwei Warndreiecke. „Und bei Minderjährigen, die ohne Erziehungsberechtigten unterwegs sind, muss man eine Einverständniserklärung mitführen. Das Formular erhält man über unsere Homepage oder bei einem unserer Stützpunkte“, sagt Weber.

Vignette und Streckenmaut

Autobahnmaut bezahlt man in Österreich und Slowenien mit einer Vignette, die man im Vorfeld entweder digital, in Trafiken, an Tankstellen oder bei den Autofahrerclubs kaufen kann. Zusätzlich bezahlt man in Österreich bei Fahrten über die Alpen in einigen Tunneln eine Maut, wie etwa beim Tauerntunnel, am Felbertauern und beim Karawankentunnel. Dort wird die Maut direkt beim Tunnel abgerechnet.

Für Italien und Kroatien benötigt man keine Vignette, sondern man bezahlt die Maut direkt auf der Autobahn. Allerdings darf man in Italien nicht bei den reinen „Telepass“-Schaltern durchfahren, sofern man über keine passende Mautbox verfügt.