Slowenien und Kroatien regulieren die Treibstoffpreise und am Montag wurden die neuen Literpreise für Benzin und Diesel bekanntgegeben. Während Slowenien die Preise für Benzin und Diesel abseits von Autobahnen und Schnellstraßen alle sieben Tage anpasst, gelten sie in Kroatien für 14 Tage. In beiden Ländern gelten die neuen Treibstoffpreise ab Dienstag, dem 19. Mai.

In Kroatien bleibt der Benzinpreis unverändert, ein Liter 95er kostet damit weiterhin 1,64 Euro. Erfreuliche Nachrichten gibt es allerdings für Dieselfahrer, hier kommt es zu einer Preissenkung um 6 Cent. Ein Liter Diesel kostet ab Dienstag 1,66 Euro und ist damit im Europavergleich aktuell einer der günstigsten.

Preise angehoben

Während es in Slowenien zwei Wochen in Folge zu keiner Preisänderung an den Zapfsäulen kam, müssen Autofahrer ab Dienstag etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Literpreis für Benzin steigt von 1,683 auf 1,709 Euro. Auch für Selbstzünder wird der Treibstoff mit Dienstag in Slowenien teurer. Für einen Liter Diesel muss nun 1,753 Euro gezahlt werden, am Montag waren es noch 1,734 Euro. Die Preise gelten bis einschließlich 25. Mai.

Im Vergleich bleiben die Spritpreise in Kroatien und Slowenien weiterhin deutlich niedriger als in Österreich. Montagmittag musste man in Kärnten und der Steiermark zumindest 1,917 Euro für einen Liter Diesel zahlen, und 95er Benzin gab es ab 1,822 Euro.