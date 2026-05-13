Der Feiertag Christi Himmelfahrt, mit dem Fenstertag am Freitag wird gerne zum verlängerten Wochenende gemacht und für einen der ersten Kurzurlaube mit dem Auto in eines der Nachbarländer genutzt. Angesichts der Spritpreise ist das heuer nicht unbedingt ein günstiges Unterfangen. Ein Liter Benzin kostet am Mittwoch in Klagenfurt zumindest 1,799 Euro pro Liter, in Graz mit 1,784 ist 95er Sprit etwas billiger. Diesel kostet in der Lindwurmstadt zumindest 1,907 Euro, in der steirischen Landeshauptstadt ist auch der Treibstoff für den Selbstzünder mit 1,854 Euro pro Liter erneut günstiger. Im Schnitt kostet ein voller Dieseltank mit 70 Litern in Österreich knapp 132 Euro. Für die gleiche Menge Benzin müssen mindestens 125 Euro gezahlt werden.

Ob es Sinn ergibt das Auto vor Reiseantritt vollzutanken, hängt dann vom Reiseziel ab, denn die Preise für Treibstoff variieren aktuell in den Nachbarländern stark. Die Preisunterschiede können bis zu 45 Euro für eine Tankfüllung ausmachen.

An die Adria: Italien, Slowenien und Kroatien

Die beliebtesten Ziele für den Kurzurlaub zu Christi Himmelfahrt sind für Kärntner und Steirer die Destinationen an der Adria in Italien, Slowenien und Kroatien. Die Fahrt nach Italien ist aktuell kein Schnäppchen. Ein voller Benzintank kostet zumindest 141,12 Euro, ein Liter 95er wird mit 2,016 Euro verrechnet. Diesel ist noch einmal kostenintensiver. 2,088 Euro werden für den Liter fällig, ein 70-Liter-Tank schlägt sich damit zumindest mit 146,16 Euro in der Reisekassa nieder. Wer nach Bella Italia will, kann sich mehr als 15 Euro sparen, wenn er vor Grenzübertritt den Tank in Österreich voll macht.

Alternativ könnte man auch die Reiseroute nach Italien über Slowenien wählen, um etwas mehr zu sparen und sich dafür dann eine Pizza am Reiseziel zu gönnen. In Slowenien sind die Preise bis 18. Mai fixiert. Aber Vorsicht, die regulierten Preise gelten nur abseits der Autobahnen und Schnellstraßen. 1,683 Euro kostet ein Liter Treibstoff für den Ottomotor, einen vollen Benzintank bekommt man somit um 117,81 Euro. Der Sprit für den Selbstzünder kostet 1,734 Euro, der volle Dieseltank ist also für 121,38 Euro zu haben.

Bis Montag sind auch die aktuellen Spritpreise in Kroatien reguliert, sie bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie in Slowenien und sind die günstigsten im Vergleich. Ein Liter 95er kostet 1,64 Euro, ein Liter Diesel 1,72 Euro. Ein voller Tank kostet somit 114,8 Euro für Benzin und 120,4 Euro für Diesel.

Ungarn, Tschechien und Slowakei

Preislich mithalten mit Slowenien und Kroatien kann derzeit nur Ungarn: Ein Liter Benzin kostet 1,65 Euro, die Tankfüllung ist für 115,5 Euro zu haben, beim Diesel werden 121,1 Euro für den vollen Tank gezahlt, der Liter kostet 1,73 Euro. Östlich von Österreich ist Ungarn damit der Spritpreisdiscounter, in Tschechien und der Slowakei zahlt man mehr. Benzin in Tschechien kostet am Mittwoch 1,73 Euro (Tank: 121,1 Euro) und Diesel 1,76 Euro (Tank: 123,2 Euro). In der Slowakei zahlt man noch einmal mehr. Für einen Liter Benzin zahlt man 1,78 (Tank: 124,6 Euro) und für Diesel 1,85 Euro pro Liter, die Tankfüllung mit 129,5 Euro bewegt sich somit in etwa auf dem Preisniveau in Österreich.

Deutschland und die Schweiz

Teurer als in Österreich ist das Tanken – neben Italien – in Deutschland und in der Schweiz. Interessanterweise ist Deutschland das einzige Land im Vergleich, bei dem der Benzinpreis am Mittwoch über dem Dieselpreis lag, 2,031 kostet ein Liter 95, der Diesel 1,994 Euro. Ein voller Benzintank kostet damit 142,17 Euro, über 17 Euro mehr als etwa in Österreich. Der volle Dieseltank nimmt 139,58 Euro aus der Reisekasse.

Die Schweiz ist nicht dafür bekannt günstig zu sein, wer zu den Eidgenossen will, der sollte lieber vor der Grenze an die Zapfsäule: Ein Liter Benzin kostet 2,08 Euro (Tank: 145,6 Euro). Wer einen vollen Dieseltank in der Schweiz will, der investiert kräftig: 165,2 Euro werden an der Tankstellenkasse dafür fällig, der Literpreis liegt am Mittwoch bei 2,36 Euro.

Die angeführten Preise sind vom Stand 13. Mai 2026, 11 Uhr und können sich jederzeit ändern.