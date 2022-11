Eigentlich wollte Johann Reisinger aus St. Radegund nur eine Kaffeemaschine kaufen. Dass es schlussendlich ein ganzes Gasthaus samt Grünfläche und Stadl wird, hatte er selbst nicht erwartet. Im Vorjahr stand das Gasthaus Wagner-Gutmann in Oberdorf bei Mitterdorf an der Raab zum Verkauf, der ehemalige Besitzer trat die Pension an.