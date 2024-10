Windräder, Gondelkabinen, Batteriewannen in Autos und Abdeckungen in Hochgeschwindigkeitszügen: All das und noch viel mehr könnte schon bald aus Holz bestehen. Siemens, BMW, VW und weitere Großkonzerne sind an dem leichten, nachwachsenden und gut zu entsorgenden Baustoff interessiert. Weit voran in der Forschung und Entwicklung ist da die Weitzer Group - bekannt unter anderem für Parkettböden - aus Weiz.