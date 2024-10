23.000. Etwa so viele Atemzüge machen wir jeden Tag. Kein Wunder also, dass die Luft, die wir dabei in unseren Körper holen, neben der Ernährung, Bewegung und psychischen Hygiene einen großen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden hat. „Dabei ist uns das oft gar nicht bewusst. Aber der Geruchssinn ist der einzige unserer Sinne, der direkt mit unserem limbischen System, also dem Emotionszentrum, gekoppelt ist“, weiß Teresa Polzhofer.