Fabrikshallen mit so sauberen Böden, dass man von ihnen essen könnte. Große Glasflächen, durch die man das Almenland sieht. Ein gemütliches Firmenrestaurant, moderne Maschinen, ein stylisches Bürogebäude, ein Künstleratelier, Mitarbeiterwohnungen und eine internationale Kundschaft: Von einer kleinen Tischlerei ist die Firma Josef Göbel GmbH so weit entfernt wie Fladnitz an der Teichalm von New York.