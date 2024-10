Eine 162 Meter hohe Skiflugschanze, eine Strecke von 412 Metern, mehr als 1000 Stufen. Das war die Ausgangssituation beim zweiten Schanzenlauf der Feuerwehr Oberstdorf in Deutschland. Als einzige Steirer stellten sich die beiden Feuerwehrler Michael Kalcher und Hannes Schreiber dieser Herausforderung. In Feuerwehrmontur, also samt Schutzkleidung, Stiefel, Helm und Atemschutzgerät, war es das Ziel, die Schanze in unter 30 Minuten zu besteigen. Und das, ohne die Pressluftatmungsgeräte komplett zu entleeren.