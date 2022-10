"Es war sehr erleichternd - in doppelter Hinsicht", sagt Hannes Schreiber. Der 36-Jährige Löschmeister der Feuerwehr St. Ruprecht wanderte mit seiner Kollegin Jasmin Fischer vom Rüsthaus St. Ruprecht bis nach Mariazell. Nach 34 Wanderstunden und dreitägiger Wallfahrt kamen die beiden am Nationalfeiertag um 17 Uhr vor der Basilika in Mariazell an.