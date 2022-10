Zwei Florianis wandern samt Ausrüstung nach Mariazell

Für die beiden Feuerwehrmitglieder Hannes Schreiber und Jasmin Fischer aus St. Ruprecht an der Raab ging es am Montag zu Fuß in Richtung Mariazell - in Feuerwehrmontur, samt Helm und Atemschutzgerät.