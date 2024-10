Im Juni 2022 übernahm Ingo Reisinger, damals Finanzreferent der Stadtgemeinde Weiz, das einstige Café Niederl am Weizer Südtirolerplatz. Er benannte es in Altstadtcafé um. Reisinger bündelte die ebenfalls von ihm betriebene Konditorei und Trüffelmanufaktur Schwindhackl, den Eissalon Gelateria und den Eisstand Piccolo in der IMR GmbH.