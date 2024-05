In alphabetischer Reihenfolge stehen die Gemeinderatsmitglieder nacheinander auf, machen ihr Kreuzerl in der Wahlkabine und geben ihren Stimmzettel ab. Die Festsitzung des Weizer Gemeinderates am Montagabend lockte allerhand Zuhörerinnen und Zuhörer an. Daher fand sie nicht wie gewohnt im Rathaus, sondern im Garten der Generationen in Krottendorf statt.