Zu Beginn und dann am Ende wurde es sentimental. „Ich geb‘s zu, ich habe mich in Schale geworfen. Heute ist meine letzte Sitzung als Bürgermeister“, eröffnete Erwin Eggenreich am Montag die Gemeinderatssitzung. „Ich sitze seit 1995 im Gemeinderat, bin zwölf Jahre Bürgermeister.“