Die Einkaufsstadt Weiz gibt ihre Gesellschaftsanteile an der Stadtmarketing KG ab – darüber informierte Bürgermeister Erwin Eggenreich in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bisher waren 65 Prozent im Eigentum der Stadtgemeinde, 25 Prozent hielt der Tourismusverband und 10 Prozent die Einkaufsstadt.