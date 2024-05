Am 5. Mai wird Erwin Eggenreich, seit zwölf Jahren Bürgermeister in Weiz, offiziell zurücktreten. Aber worauf ist er nach 30 Jahren in der Gemeindepolitik stolz? Was ist in seiner Ära gelungen, wofür legte sein Vorgänger die Grundsteine? Was gelang nicht, was fehlt? Wo ist Weiz schön, wo hässlich? Eine Rundfahrt zu den Plätzen, die dem scheidenden Stadtchef viel bedeuten, die die Stadt nach vorne brachten – und zu einem „Schandfleck“.