Sagen Sie niemals „Ballonfliegen“: Am kommenden Sonntag treffen sich in Puch bei Weiz wieder zahlreiche Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer. Bereits zum 48. Mal findet dort die „Apfel-Montgolfiade“, ein internationales Ballon-Treffen, statt. Rund 30 Teams (mit je vier Personen) sind am Start, sie kommen aus Österreich, Deutschland, Slowenien und der Schweiz.