Am Montag sind in der Gleisdorfer Straße in Weiz die Baufahrzeuge angerollt. Um 1,4 Millionen Euro wird hier saniert. (Wir haben berichtet). Die ersten Baustellentafeln sind schon aufgestellt, die Vorarbeiten laufen. Auch die Einbahnregelung hätte laut Informationen der Stadt mit 30. September gelten sollen. Aktuell sind die Autos allerdings noch in beide Richtungen unterwegs. „Die Einbahnregelung gilt doch erst ab 7. Oktober“, informiert Bürgermeister Ingo Reisinger. Der Grund: „Bei den aktuellen Tätigkeiten gibt es noch keine Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrspuren sind noch befahrbar“, so der Bürgermeister.