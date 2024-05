Baustelle ab nächster Woche in der Stadt Weiz: Am Montag, 3. Juni, beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Baustelle an der Birkfelderstraße. Ab 10. Juni wird dann zwischen dem Kreisverkehr Wegscheide und dem Dienerhausweg ein Geh- und Radweg errichtet. Eine Totalsperre, wie ursprünglich angedacht, wird es nicht geben. Eine Fahrspur an dem Straßenabschnitt soll immer befahrbar bleiben. Allerdings kann es zu längeren Verzögerungen kommen, eine großräumige Umfahrung über die B72 bzw. die Ortsdurchfahrt wird empfohlen. Übrigens: Ursprünglich war sogar eine Totalsperre geplant, nachdem es daran aber viel Kritik gab, wurde diese Sperre zurückgenommen. Zudem gibt es am Weizberg Grabungsarbeiten für das Nahwärmenetz.