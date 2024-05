Während unten auf der A2 Südautobahn bei Bad Blumau Autos und Lkw ihren Zielen entgegen rauschen, zwitschern oben im Wald die Vögel. Zufrieden begutachtet Irina Langegger, Expertin für Umwelt- und Verfahrensmanagement im Baumanagement der Asfinag, die zahlreichen Reihen frisch gesetzter Pflanzen. Was hier noch an einen Abenteuerspielplatz für Riesen erinnert, soll in wenigen Wochen schon in sattem Grün erstrahlen und dafür sorgen, dass die Grünbrücke für Wildtiere ihrem Namen gerecht wird.