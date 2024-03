231,44 Quadratmeter - exakt so viel an versiegelter Fläche kommt auf jeden der 7168 Bürgerinnen und Bürger, die im Kernraum der Stadt Gleisdorf wohnen. Wie man in Gleisdorf auf diese Zahl kommt? Die Weizer Firma „GISquadrat“ überflog das Stadtgebiet mit einer Drohne. „Sie haben die Stadt in einem Raster von fünf mal fünf Zentimetern vermessen. Die Daten wurden mit Künstlicher Intelligenz ausgewertet. Wir wissen nun genau, welche Oberfläche wir wo haben“, schildert Bürgermeister Christoph Stark nicht ohne Stolz. Schotter, Schwimmbecken, Sand, Rasen, Fahrzeuge, Dächer, Baustellen, Bäume - insgesamt 526 Hektar im Stadtgebiet wurden genau unter die Lupe genommen.