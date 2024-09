Am Dienstag vergangene Woche wurde verkündet, dass das Asylquartier in Steinhaus am Semmering geschlossen wird. Das gaben die Gemeinde Spital und die Bundesbetreuungsagentur (BBU) bekannt. Grund sei ein starker Rückgang der Flüchtlingszahlen. Ein Rückgang zeichnet sich auch im Bezirk Weiz ab, wie etwa im Unterfladnitzer Quartier (St. Ruprecht/Raab).