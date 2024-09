2005 gründete Margrit De Colle ihren Betrieb „Vom Hügel“ in Erbersdorf (Gemeinde Eichkögl) und verschrieb sich gänzlich dem Anbau von Bio-Blumen. Ihre Kinder Marco und Maria Schweighofer waren von Anfang an dabei, wuchsen zum Teil auf dem Blumenacker auf und treten nun in die Fußstapfen ihrer Mama.

„Wir eröffnen eine Verkaufsstelle in Graz“, verrät die 19-jährige Maria Schweighofer. Das Sortiment im rund 120 Quadratmeter großen Shop reicht von frischen Bio-Blumen und Trockenblumen über Schmuck und Geschenke bis hin zu Dekorationen und Vintage-Möbeln.

Neben Uni Geschäft eröffnet

„In Zukunft wollen wir auch Workshops anbieten und ab Frühling unsere Kundinnen und Kunden in einem kleinen Gastgarten bewirten“, sagt Marco Schweighofer (21), der am Gymnasium Gleisdorf maturiert hat. Beide Geschwister studieren an der TU: Marco hat bereits einige Semester im Fach Verfahrenstechnik hinter sich gebracht, Maria startet nun mit Physik.

Auf die zusätzliche Aufgabe freuen sie sich: „Mit dem neuen Shop können wir die vielen Grazer Kunden noch besser und nachhaltiger erreichen.“ Während Maria vor allem im Geschäft präsent sein wird, möchte sich Marco hauptsächlich der Organisation und der Betriebsführung im Hintergrund widmen.

In den vergangenen Jahren haben die beiden immer wieder tatkräftig in Eichkögl angepackt - „vom Aufbau der Folientunnel bis zur Blumenernte“, erzählt er.

Menschen und Pflanzen zusammenbringen

„Vom Hügel“ hat sich seit seiner Gründung stetig weiterentwickelt: Auf einer Fläche von sieben Hektar werden mittlerweile von einem zehnköpfigen Team nicht nur Blumen geerntet, sondern auch Bio-Gemüse angebaut, vor Ort verarbeitet und den Gästen serviert. „Wir bringen Pflanzen und Menschen zusammen“, sagt De Colle über ihr „landwirtschaftliches Bildungsprojekt“.