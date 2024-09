In Farbe, eher dunkel und mit viel schwarz, groß, klein oder mit Glitzer? Rund 1000 Paar Schuhe von Größe 18 bis 41 stehen im Kinderschuhgeschäft „Schubidu“. Mit 29 Jahren zog es Heidi Kulmer in die Selbstständigkeit und sie eröffnete in der Birkfelderstraße in Weiz ihr eigenes Geschäft.