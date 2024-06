In der HAK in Bruck an der Mur stürzte vor wenigen Tagen eine tonnenschwere Decke in ein Klassenzimmer. Zum Glück in der Nacht – sonst wäre es wohl zu einer Tragödie gekommen. Das Gebäude ist gesperrt, die Schülerinnen und Schüler werden bis Ende des Schuljahres in der HTL in Kapfenberg unterrichtet.