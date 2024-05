Alles neu heißt es beim FC Gleisdorf 09. In den vergangenen Monaten wurde an einer neuen Ausrichtung des Vereins getüftelt. So gibt es jetzt ein Leitbild, eine andere Ausrüstungsfirma (“11teamsports“ und „Adidas“) und haufenweise Ideen, wie man den Fußballverein dem Nachwuchs näher bringen will.