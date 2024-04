Es ist noch nicht lange her, dass die steirische Band „Glen Ample“ den Gleisdorfer Bandcontest gewann, auf dem Nova Rock spielte und die Bühne beim Donauinselfest rockte. Ein Jahr lang arbeiteten Daniel Tomschitz aus Hofstätten an der Raab, Gabriel Loidl aus Kaindorf und Marcel Potnik aus Kirchbach an neuer Musik, die sie ihren Fans am 12. April präsentieren wollen.