Die Hardrockband Glen Ample hat im Vorjahr den On-Stage-Bandcontest in Gleisdorf gewonnen. Eigentlich waren sie die Sieger des Bandwettbewerbs von 2020, denn damals hatten sie sich für das Finale qualifiziert. Dieses fand dann aber coronabedingt weder 2020 noch 2021 statt. Im vorigen Sommer wurde das Finale nachgeholt und während sich andere Bands in der schwierigen Zeit sogar schon wieder aufgelöst hatten, rockten Glen Ample zunächst den Gleisdorfer Kulturkeller und gewannen den Bewerb. Und ein paar Wochen spielten sie bereits beim Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf auf der Red-Bull-Bühne auf.