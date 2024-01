Die Serie an tödlichen Forstunfällen in der Steiermark setzte sich am Freitag fort. Ein 55-jähriger Landwirt aus der Oststeiermark kam dabei ums Leben.

In einem Waldstück bei Arzberg (Gemeinde Passail, Bezirk Weiz) führte der 55-Jährige am Freitagvormittag Forstarbeiten durch. Er war dabei alleine. Er dürfte von einem gefällten Baum erfasst und eingeklemmt worden sein.

Gegen 13 Uhr hielt ein Nachbar nach dem Landwirt Ausschau. Stutzig gemacht hatte ihn, dass er die Motorsäge schon länger nicht mehr gehört hatte. Er fand den verunglückten Mann und verständigte sofort die Einsatzkräfte, auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Notarzt konnte allerdings nur mehr der Tod des Mannes feststellen.

Am Montag war im Bezirk Murtal ein 47-Jähriger von einem Baumstamm mitgerissen und getötet worden. Zwei Tage später stürzte eine Fichte auf einen 30-jährigen Landwirt in Neumarkt (Bezirk Murau) und verletzte ihn tödlich.