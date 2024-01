Tragische Umstände führten diese Woche gleich zu zwei tödlichen Forstunfällen in den Bezirken Murtal und Murau: Am Montag war ein 47-Jähriger bei Seilarbeiten im „Gföllgraben“ von einem Baumstamm mitgerissen worden, am Mittwoch traf ein Baum einen 30-Jährigen in einem Forst in Neumarkt. „Für uns ist das immer sehr traurig, da wir viele Forstwirte und Forstarbeiter persönlich kennen“, so Johann Maislinger von der Kammer für Land- und Forstwirtschaft Murtal.