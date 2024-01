Ein 47-Jähriger ist am Montagnachmittag bei Forstarbeiten im sogenannten „Gföllgraben“, Bezirk Murtal, alleine in einem sehr steilen Waldstück mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt gewesen. Gegen 16 Uhr versuchte er, mehrere Fichtenstämme mittels einer an seinem Traktor montierten Seilwinde nach oben zu ziehen. Dabei dürften sich die Baumstämme an den Wurzelstöcken verspannt haben. Beim Versuch, die liegenden und bereits angeseilten Stämme freizuschneiden, dürfte ein Stamm nach unten gerollt sein. Dabei wurde der Mann mitgerissen und eingeklemmt.

Das Unfallopfer wurde von seiner Ehefrau entdeckt, diese alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Doch die Wiederbelebungsmaßnahmen der eingetroffenen Polizistin sowie der Notärztin blieben erfolglos.