In diesen südweststeirischen Gemeinden wird Rasern der Kampf angesagt wird

Mit dem neuen Gesetzesentwurf des Verkehrsministeriums zur leichteren Einführung von Tempo 30 sind sicherere Straßen in den steirischen Gemeinden zum Greifen nah. Wir haben uns umgehört, was man in der Südweststeiermark dazu sagt.