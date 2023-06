Die Gastgeber Andreas und Barbara Reinisch bezeichnen sich selbst als Visionäre, sie die "Wunscherfüllerin", er der "Director of Happiness". Gemeinsam betreiben sie das Golden Hill Country Chalets & Suites in St. Nikolai im Sausal. Dort wird am 1. Juli erstmalig für den guten Zweck gekocht und versteigert, aber dazu gleich mehr.